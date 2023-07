Ratchet & Clank: Rift Apart ist jetzt für PCs erhältlich und bereits für das Steam Deck verifiziert

Ratchet & Clank: Rift Apart ist ab sofort für PCs (Steam und im Epic Games Store) erhältlich und schon zum Launch für das Steam Deck verifiziert und damit auch bestens unterwegs spielbar – so zumindest das Versprechen.

Unten seht ihr den Launchtrailer, der neben Sony und Insomniac Games auch das Logo von Nixxes Software zeigt. Sony hatte die Spezialisten für PC-Portierungen 2021 aufgekauft. Für Square Enix arbeiteten die Niederländer zuvor zum Beispiel an der Windows-Version von Rise of the Tomb Raider. Auch die PC-Version von THIEF hat man portiert und ebenso an der PC-Umsetzung von Deus Ex: Mankind Divided gearbeitet.

Über die PC-Spezifikationen klärt der PlayStation Blog auf.

Der Launchtrailer:

