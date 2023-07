„Was haben wir ihnen getan?“ – Produzent über negative Troll-Kommentare zu Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI weiß zu spalten. Dessen war sich sicherlich auch Produzent Naoki Yoshida bewusst. Von einer Sache zeigt er sich aber verärgert – nämlich den negativen Kommentaren von Trollen im Internet. Die seien nämlich vor allem eines: „Ermüdend“.

Es gibt Leute, die dich einfach anschreien

Kürzlich wurde in Japan eine spezielle Dokumentation über den Entwickler gezeigt – die Streamerin und ‚Final Fantasy‘-Fan Audrey von Aitai Kimochi übersetzte für die soziale Medien.

Während der Show gab Yoshida an, dass er in den Pausen zwischen der Arbeit an Final Fantasy XIV und Events häufig die sozialen Medien auf Fan-Feedback überprüfe. Außerdem zeigt die Dokumentation, wie er sich vor der Veröffentlichung von Final Fantasy XVI Fanvideos ansah, um ein Gefühl für die Stimmung der Fans zu bekommen.

Als er negative japanische Kommentare las, sagte er: „Es gibt viele Leute, die dich einfach anschreien. Leute, die ich noch nie zuvor gesehen, getroffen oder mit denen ich gesprochen habe. Es ist seltsam. Was haben wir ihnen getan? Vielleicht schreiben sie es einfach aus einem Ort der Negativität und Bosheit heraus. Es ist ermüdend.“

Für diverse SpielerInnen scheint der Richtungswechsel von Final Fantasy XVI zu einschneidend. Ein Umstand, mit dem die einen offensichtlich besser klarkommen als die anderen. Matthias ging in seiner Kolumne erst kürzlich der Frage nach, was „Das ist nicht mehr mein Final Fantasy!“ überhaupt bedeuten soll.

Dem Erfolg von Final Fantasy XVI soll dies aber keinen Abbruch tun. Square Enix zeigt sich erfreut über die Zahlen – weitere Initiativen seien geplant. Vielleicht ja in Form eines DLC? Die Fans spinnen jedenfalls schon spannende Theorien.

via Eurogamer, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.