Final Fantasy VII Remake: Macher sprechen über Aeriths mysteriöse Erinnerungen an die Zukunft

In regelmäßigen Abständen teilt Square Enix Eindrücke aus den Konzeptphasen von Final Fantasy VII Remake. Ein neuer Tweet widmet sich nun Aeriths mysteriösen Erinnerungen an die Zukunft.

Aeriths Erinnerungen an die Zukunft

Bereits bei der ersten Begegnung zwischen Aerith und Cloud weiß sie von seiner Vergangenheit als SOLDAT. Und auch im Verlauf des Spiels scheint Aerith Dinge zu wissen, die noch gar nicht passiert sind. Laut Square Enix hänge auch das mit den mysteriösen Moiren zusammen, die mit dem Remake Einzug in das Universum von Final Fantasy VII erhielten.

So ganz scheint sich Aerith dieser Fähigkeit dabei nicht bewusst. Als sie Cloud in Kapitel 9 – nach der Begegnung mit Reno – etwa einen Alleskönner nennt, tut sie das unbewusst aufgrund ihrer „Erinnerungen“. Die Moiren scheinen es zudem auf ihre „Erinnerungen“ abgesehen zu haben. Immerhin berauben sie sie ihrer, wann immer sie Aerith berühren.

Darüber hinaus teilt der Tweet ein Gespräch zwischen Aerith und Tifa aus Kapitel 12, in dem Aerith weiß, dass Tifa sie bitten wird, Marlene zu retten, bevor Tifa die Chance hat, ihre Bitte zu stellen. Vielleicht erfahren wir ja im Zuge von „Rebirth“ mehr.

Final Fantasy VII Remake ist für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs verfügbar. Die Fortsetzung der Remake-Trilogie – Final Fantasy VII Rebirth – ist für Anfang 2024 angesetzt.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO