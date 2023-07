Fate/Samurai Remnant: Zwei neue Charaktere und allerhand neues Gameplay enthüllt

Kürzlich erst erreichte uns der konkrete Termin zu Fate/Samurai Remnant für den Westen. Am 29. September erscheint das Spiel hierzulande für PlayStation, Switch und PCs. In Japan erscheint der Titel bereits am 28. September. Von dort erreicht uns jetzt ein neuer Gameplay-Trailer in Überlänge! Koei Tecmo und Omega Force machten zudem offiziell, dass Tamamo Aria und Cu Chulaain im Spiel erscheinen werden.

Nachfolgend das Gameplay vom Fate/Grand Order Fes. 2023, Gematsu hat die Zeitmarken:

31:29 to 37:38 – Part 1

42:14 to 43:34 – Part 2

Das neue Gameplay:

