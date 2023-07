Crystals of Irm wird ein Mix aus RPG, Dungeon-Crawler und Tribut an die DOS-Generation

Man ist inzwischen geneigt zu sagen: Deck13 Spotlight hat ein gutes Händchen. Spiele wie CrossCode und Chained Echoes durchliefen Funding und PR des Indie-Publisher. Der kündigte heute Crystals of Irm an, ein „Oldschool RPG“. Da werden wir hellhörig!

Es geht auch noch ein bisschen genauer:

Erlebt einen süchtigmachenden Mix aus RPG und Dungeon Crawler in einem Tribut an die DOS-Generation. Und macht euch auf ein Kampfsystem gefasst, welches ihr so noch nicht gesehen habt, das rundenbasierte Elemente mit einem Mix aus Echtzeit und Bullet Hell verbindet.

In der Welt von Irm wird von den Legenden der drei Kristalle berichtet. Auf der Suche nach diesen sind schon viele Helden verschwunden. An ihrem angestammten Platz sollen diese Kristalle ihre mächtige Wirkung entfalten. Doch was ist dran an den Mythen der Alten?

Eine spielbare Demo steht bei Steam bereit. Crystals of Irm erscheint 2024.

Der Ankündigungstrailer:

