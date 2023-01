Das war … Kalenderwoche 1/2023

Sony nannte neue PS5-Zahlen und enthüllte einen barrierefreien Controller, abgesehen davon gab es keine größeren Neuigkeiten. Also blieb auch Zeit, auf das neue Jahr vorauszuschauen. Ganz zum Schluss findet ihr noch ein Review sowie eine Kolumne. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei der Consumer Electronics Show 2023 hat Sony neue Verkaufszahlen zur PlayStation 5 genannt. Man hat inzwischen die Marke von 30 Millionen erreicht. Zudem stellte man Project Leonardo für PlayStation 5 vor, ein barrierefreier Controller. Einen Termin dazu gibt es jedoch noch nicht.

Wenn man einen Blick ins neue Jahr wirft, dürften sich viele Nintendo-Fans auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) am 12. Mai freuen. Es könnte sich dabei um den letzten großen Switch-Titel handeln. Ob es wirklich so kommt? Manchmal kommt es ja bekanntlich anders, genau wie bei Tales of Arise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Zunächst sollte das Spiel nämlich eine neue IP werden. Eine neue IP vorstellen möchte auf jeden Fall Level-5 und auch Atlus hat einiges vor. Man spricht konkret von mehreren noch unangekündigten Spielen für 2023.

Game Freak hat wieder einmal ein Projekt enthüllt, welches nichts mit Pokémon zu tun hat. Pocket Card Jockey: Ride On! (Mobil) ist eine Mischung aus Solitaire und Pferderennen, welche noch im Januar erscheint. Gleichentags am 20. des Monats folgt Fire Emblem Engage (Switch). Der japanische Übersichtstrailer stellt euch den Strategietitel im Detail vor. Gameplay aus einem neuen Gebiet erreichte uns zu Wo Long: Fallen Dynasty (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Den nächsten Kurz-Clip sahen wir zu Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars (PS4, Switch, Xbox One, PC). Zu den Free-to-play-Spielen Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth Battle Chronicle (Mobil) (Link) sowie Blue Reflection Sun (PC, Mobil) (Link) wurde je ein neuer Trailer veröffentlicht. Ein japanischer TV-Spot zu One Piece Odyssey (PS4, PS5, Xbox Series, PC) setzt ganz auf die Karte Nostalgie.

Einen neuen Namen und Termin hat Arcana of Paradise: The Tower (Switch, PC) erhalten. Es handelt sich dabei um das neue Projekt des Directors von Lollipop Chainsaw. Einen ersten Einblick veröffentlichte Sony zum Film Gran Turismo. Dieser basiert auf der wahren Geschichte von Jann Mardenborough, welcher die GT Academy gewann und Rennfahrer wurde. Nach langer Wartezeit gibt es Toy Soldiers HD nun endlich auch für Nintendo Switch. Am 18. Januar geht Version 3.4 von Genshin Impact (PS4, PS5, PC, Mobil) an den Start. Abonnenten von Prime Gaming können sich nun die Januar-Titel sichern. Einige Details zu The Legend of Zelda: Majora’s Mask hat ein neues Video von Did You Know Gaming ans Licht gebracht. Einen spektakulären Auftritt hat der Wrestler Kenny Omega im Sephiroth-Cosplay hingelegt.

Des einzige Review der Woche von JPGAMES nimmt euch mit auf eine Schatzsuche. Dragon Quest Treasures (Switch) (zum Testbericht) weckt das Gefühl eines großen Abenteuers, insbesondere Dragon-Quest-Fans kommen so auf ihre Kosten. Nur technisch hätte das Spiel durchaus ein wenig mehr begeistern können.

Unsere neuste Kolumne widmet sich ganz Persona 5 Royal (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Das Wohngebiet aus dem JRPG ist nämlich dem Viertel Yongen-Jaya aus Tokio nachempfunden. Seht euch einige Bilder an!