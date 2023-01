Seht euch den Auftritt von Kenny Omega als Sephiroth bei Wrestle Kingdom 17 an

Am Wochenende fand New Japan Pro Wrestling Wrestle Kingdom 17 im Tokyo Dome in Tokyo statt. Bei diesem Event kommen Wrestler der AWE, WWE, World Wonder Ring Stardom und von Pro Wrestling Noah zusammen. Auch Kenny Omega war mit von der Partie – in einem Sephiroth-Cosplay und mit „One-Winged Angel“-Einlaufmusik.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kenny Omega als Sephiroth auftritt, aber sein Auftritt bei Wrestle Kingdom 17 geht aktuell rasant durch die sozialen Netzwerke. Omega ist großer Videospielfan und schon sein Name ist eine Referenz an Final Fantasy VII, nämlich Omega Weapon.

Sein Finish-Move ist One-Winged Angel und damit noch nicht genug der Referenzen. Eine Kniestoß-Attacke nennt er V-Trigger (Street Fighter V) und er nutzte auch schon Hadouken oder lief zu einer Variation von Dr. Wily’s Theme (Mega Man) in den Ring.

Seinen Kampf gegen Will Ospreay gewann Kenny bei Wrestle Kingdom 17 übrigens. Die beiden kämpften um die International Wrestling Grand Prix (IWGP) United States Heavyweight Championship. Seinen Einlauf könnt ihr in diesem offiziellen Tweet verfolgen. Unten seht ihr einen Zusammenschnitt des Kampfes.

Einen echten Auftritt als Videospielheld hat Kenny Omega übrigens auch bald in AEW: Fight Forever. Das von Yuke entwickelte Wrestling-Game soll in diesem Jahr erscheinen und Kenny Omega ist als AWE-Kämpfer mit von der Partie. Bei der Gamescom hatte AWE Games sogar einen neuen Gameplay-Trailer mit einem Match von Kenny Omega veröffentlicht.

Der Kampf von Kenny Omega als Sephiroth:

via Siliconera, Bildmaterial: New Japan Pro-Wrestling