Arcana of Paradise: The Tower vom Director von Lollipop Chainsaw erscheint im April

Publisher Shueisha Games und Entwickler Tasto Alpha haben bekannt gegeben, dass The Tower: To the Bottom ab sofort unter dem Namen Arcana of Paradise: The Tower entwickelt wird. Gleichzeitig gibt es eine Verschiebung auf den 20. April 2023. Ursprünglich sollte das Spiel im Januar erscheinen.

Die Umbenennung soll für eine bessere Sichtbarkeit sorgen und die Tarotkarten-Elemente des Spiels repräsentieren. Die Verzögerung soll es Tasto Alpha ermöglichen, neue Inhalte zum Start zu implementieren, darunter Ranglisten.

In Roguelike-Manier erklimmt ihr mit einer Gruppe von Kindern die Stockwerke des Turms, trefft Zufalls-generiert auf Gegner und setzt eure Karten in Echtzeitkämpfen ein. Ein beschwerlicher Weg steht euch bevor.

Geleitet wird die Entwicklung in führender Position von Tomo Ikeda, zu dessen früheren Werken Lollipop Chainsaw (Diretor) und Rule of Rose (Planner) sowie Shadows of the Damned (Boss Designer) gehören. Als Charakter-Designer wirkt Masaoki Shindo, Mangaka von RuriDragon.

Arcana of Paradise: The Tower erscheint am 20. April 2023 für Switch und PC-Steam.

Der neue Trailer:

