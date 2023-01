Sony stellt Project Leonardo für PS5 vor, ein barrierefreies Controller-Kit

Sony hat Project Leonardo für PlayStation 5 vorgestellt, ein barrierefreies Controller-Kit. Es soll SpielerInnen mit Behinderung ermöglichen, bequemer, einfacher und länger zu spielen.

„Barrierefreiheit ist für uns bei PlayStation ein wichtiges Thema und wir möchten auch weiterhin die Messlatte hoch ansetzen, damit jeder Gamer die Freude des Spielens erleben kann“, heißt es von Hideaki Nishino im PlayStation Blog. Mit zahlreichen Barrierefreiheitsoptionen zuletzt in God of War Ragnarök hat man das auch schon unter Beweis gestellt.

Das Controller-Kit soll „sofort nach dem Auspacken“ funktionieren und entstand in Zusammenarbeit und in Gesprächen mit Barrierefreiheitsexperten (u. a. AbleGamers, SpecialEffect und Stack Up), Community-Mitgliedern und Spieleentwicklern.

Die wichtigsten Funktionen werden euch im PlayStation Blog vorgestellt. Einen Termin oder Preis gibt es noch nicht. „Project Leonardo befindet sich derzeit in der Entwicklung und wir sammeln weiterhin wertvolles Feedback von der Community“, heißt es.

Der Trailer zu Project Leonardo

