Sonntagsfrage: Worauf freut ihr euch am meisten im Jahr 2023?

Ein neues Jahr bedeutet auch neue Videospiele! Bereits in den nächsten Monaten erscheinen hochkarätige Spiele, für die man bereits Urlaub einplanen könnte. 10 vielversprechende Spiele, die in diesem Jahr erscheinen könnten, haben wir euch bereits vorgestellt. Allerdings ist bei diesen Titeln noch kein konkreter Erscheinungstermin bekannt, ganz im Gegenteil zu den folgenden Spielen.

Bereits in den nächsten drei Wochen erscheinen One Piece Odyssey, die Neuauflagen von Persona 3 Portable und Persona 4 Golden, Fire Emblem Engage sowie Forspoken. Wer das alles spielen möchte, benötigt entweder viel Zeit oder jemanden, der für einen die Titel durchspielt. Und für diejenigen unter euch, die nichts mit diesen Spielen anfangen können, geht es im Februar direkt weiter. Nach mehreren Verschiebungen erscheint Anfang des Monats Hogwarts Legacy.

Wer es lieber japanischer haben möchte, muss nur bis Ende Februar warten. Mit Like a Dragon: Ishin! und Octopath Traveler II erscheinen zwei interessante Spiele. Wer hingegen mehr Herausforderung haben möchte, für den gibt es ab März Wo Long: Fallen Dynasty. Weniger Action, aber dafür mehr Horror-Elemente bietet dann das Remake von Resident Evil 4, welches ebenfalls im März erscheint.

In den Monaten danach benötigen Spielerinnen und Spieler sehr wahrscheinlich wirklich Urlaub, um alle Geheimnisse, Erfahrungen und Handlungen der folgenden Spiele zu entdecken. Während im Mai endlich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint, erwartet Final-Fantasy-Fans im Juni Final Fantasy XVI. Dazu kommen natürlich noch unzählige Ankündigungen, die wir bislang noch nicht kennen. Träume und Wünsche sind an dieser Stelle immer noch erlaubt. Und ein Wunsch, der sich für mich in diesem Jahr erfüllt, ist Hollow Knight: Silksong!