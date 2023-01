One Piece Odyssey: Japanischer TV-Spot soll euch zu Tränen rühren

Bandai Namco Japan hat einen Live-Action-TV-Spot zu One Piece Odyssey veröffentlicht, der ganz offensichtlich auf die emotionale Bindung von One-Piece-Fans zur Marke abzielt.

Ihr seht einen jungen Mann, der auf dem Nachhauseweg von der Arbeit ziemlich teilnahmslos wirkt. In seiner Post findet er One Piece Odyssey, das er sogleich startet. Und es rührt ihn zu Tränen.

One Piece Odyssey erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series am 13. Januar 2023 und am 12. Januar 2023 für Steam. Zur Veröffentlichung gibt es die Standard, Deluxe sowie Collector’s Edition. Wir konnten One Piece Odyssey bei der Gamescom 2022 anspielen.

Am 10. Januar erscheint eine spielbare Demo für Konsolen.

Der TV-Spot:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: One Piece Odyssey, Bandai Namco, ILCA