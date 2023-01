Tales of Arise sollte zunächst gar kein „Tales of“-Spiel werden, sondern eine ganz neue Marke

Die japanische Publikation DenFaminicoGamer (via TheGamer) sprach kürzlich mit Producer Yusuke Tomizawa und Director Hirokazu Kagawa über Tales of Arise. Dabei ging es auch um einige interessante Punkte während der Entwicklung.

So verrieten die beiden, dass es eigentlich die Absicht war, eine ganz neue IP zu erschaffen – zumindest zu Beginn der Entwicklung. Laut Tomizawa sollte sich das Spiel so sehr von anderen Tales-Spielen unterscheiden, dass man sich unsicher war, ob man den Name „Tales of“ überhaupt verwenden sollte. Anfangs hieß das Spiel einfach nur Arise. Letztlich entschied man sich doch noch dafür.

Tales of Arise fühlt sich tatsächlich „anders“ an als seine Vorgänger, das bescheinigte auch unser Test zum Spiel. Fans sagen Arise nach, dass es einige Dinge gegenüber seinen Vorgängern verändert – zum Guten. Das zeigt sich auch in den guten Verkaufszahlen.

Schon vor der Veröffentlichung von Tales of Arise versprach Tomizawa, dass das Spiel keinerlei Post-Launch-DLC oder Story-DLC erhalten solle. Auch der Verkaufserfolg hat daran nichts geändert, denn das Spiel wurde als eine vollständig eigenständigen Geschichte konzipiert und würde ganz gut ohne ein Sequel auskommen.

Ob Bandai Namco aber nicht doch noch etwas mit Tales of Arise vorhat? Das suggeriert ein neues Trademark, welches sich die Firma in Europa gesichert hat. Demnach steht hier jetzt die Marke Tales of Arise: Beyond the Dawn in den Büchern. Wir sind gespannt.

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco