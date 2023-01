Genshin Impact: Update 3.4 bringt das Laternenritual zurück und natürlich auch neue Inhalte

Hoyoverse hat mit einem neuen Trailer die Inhalte zu Version 3.4 von Genshin Impact vorgestellt. Das erste Update im neuen Jahr erscheint am 18. Januar und bringt unter anderem das Laternenritual und spezielle Belohnungen zurück. Darüber hinaus könnt ihr in Sumeru eine neue Wüstenregion erkunden und die Figuren Alhaitham und Yaoyao werden spielbar.

Die neue Region des Updates „Nacht des kristallklaren Saitenklangs“ heißt Wüste von Hadramaveth und birgt neue Geheimnisse und neue Weltenaufträge. Aber natürlich ist sie auch gefährlich: Ein riesiger Tornado sitzt unaufhörlich in der Mitte der Wüste.

Der neue 5-Sterne-Schwertkämpfer Alhaitham wird euch so vorgestellt:

Im Kampf kann Alhaitham „Lichtspiegel“ erschaffen, seine Angriffe in Dendro–Schaden umwandeln, abgestimmte Angriffe entfesseln, den von seiner Spezialfähigkeit verursachten Schaden erhöhen usw., um den Kampf zu erleichtern. In seinem Legendenauftrag „Vultur Volans“ kann erkundet werden, was aus dem rationalen und intelligenten Archivar der Akademie geworden ist.