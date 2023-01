Final Fantasy VII Remake: Zum heutigen Seijin no Hi sollt ihr es bitte nicht übertreiben

In Japan gibt es viele Feiertage, Bräuche und Feste, mit denen wir hierzulande nicht viel anfangen können. Eines davon ist Seijin no Hi. An diesem „Tag der Mündigkeitserklärung“ werden die Menschen gefeiert, die bis zum 1. April 2023 das 20. Lebensjahr erreicht haben oder erreichen.

In Japan ist man laut Gesetz mit dem 20. Lebensjahr volljährig. Anders als viele andere japanische Feste ist Seijin no Hi in Japan sogar ein offizieller Feiertag. Und dazu gratuliert auch diesmal wieder Final Fantasy VII Remake. Im letzten Jahr feierte Square Enix mit einem Cocktail von Tifa für alle volljährigen Fans.

Auch in diesem Jahr geht es um Alkohol, allerdings ist man diesmal ein bisschen umsichtiger. Man verweist auf das üppige Angebot des „Siebten Himmels“, wo es Getränke wie den berühmten „Seventh Heaven“, den „Cosmo Canyon“ und den „Lifestream“ gibt. Aber auch: „Trinken Sie nicht zu viel!“

Dazu zeigt man Screenshots aus Final Fantasy VII Remake. Cloud trinkt einen Cocktail, aber man zeigt diesmal auch, wo die Sache enden kann, wenn man es übertreibt. Über der Toilette nämlich. Den kranken Mann findet ihr aber nicht im „Siebten Himmel“, sondern in einer Bar in den Slums von Sektor 6. Auch hat er es mutmaßlich nicht mit Alkohol übertrieben, sondern gibt an, vergiftet worden zu sein. Habt ihr ihm die Medizin gegeben?

