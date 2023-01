Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth Battle Chronicle mit neuem Trailer

Nach der Ankündigung des Free-to-play-Spiels Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth Battle Chronicle für Mobilgeräte zum Jahreswechsel gibt es heute weitere Details zum Projekt. So wissen wir inzwischen, dass das Action-RPG von Aiming und Team Caravan entwickelt wird.

Insbesondere sehen wir heute jedoch den ersten richtigen Trailer. Zudem gab man bekannt, dass vom 16. bis 22. März in Japan eine Closed Beta stattfinden wird. Dafür kann man sich bis am 10. März anmelden. Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth Battle Chronicle soll im Frühling 2023 in Japan erscheinen und den zehnten Geburtstag der Marke feiern.

Der Titel tönt es schon an, im neuen Spiel kann man die Geschichte von Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth erleben. Die Kämpfe sollen einfach sein, aber tiefgreifende Mechaniken und Spezialangriffe aus der Vorlage aufweisen. Ihr könnt eure Party frei zusammenstellen.



Zudem lockt ein Battle-Royale-Modus sowie automatisierte Kämpfe, wobei dort die Party-Zusammensetzung im Zentrum steht.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth Battle Chronicle, Danmachi 4 Production Committee, Aiming, Team Caravan