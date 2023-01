Professor-Layton-Studio Level-5 will 2023 ein brandneues Spiel vorstellen

In den letzten Jahren hatte es Level-5 nicht leicht. Der Entwickler von so klangvollen Titeln wie Ni no Kuni, Professor Layton, Inazuma Eleven und Yo-kai Watch geriet ins Straucheln. Die neue Multimedia-Markt Megaton Musashi hob nicht so richtig ab, Fantasy Life Online wurde eingestellt und Inazuma Eleven: Victory Road of Heroes hat man schon seit Jahren Probleme.

Inzwischen hat man aus Megaton Musashi ein Free-to-Play-Spiel gebastelt, das neue Inazuma Eleven scheint auf die Beine zu kommen und für 2023 hat man noch mehr Pläne. In einer Neujahrsnachricht in der japanischen Famitsu teilte Level-5 die Pläne, wonach man ein brandneues Spiel im neuen Jahr ankündigen möchte.

Es soll sich um eine neue Marke handeln, unabhängig von den beliebten Marken des Entwicklers. Zum 25-jährigen Firmenjubiläum wolle man sich einer besonderen Herausforderung stellen. Mehr ist bislang nicht bekannt.

via Siliconera, Bildmaterial: Level-5