Das war… Kalenderwoche 9/2022

Heute blicken wir auf eine Woche zurück, in welcher sich die Videospiel-Publisher auffällig zurückhielten. Kein Wunder, denn der Krieg in der Ukraine überschattet derzeit alles. Dennoch wollen wir euch hier den gewohnten Service bieten. Zum Schluss findet ihr noch die März-Neuveröffentlichungen sowie eine aktuelle Kolumne. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Ukraine hat auch die Videospiel-Branche aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen. Tatsächlich gibt es bereits zahlreiche entsprechende Reaktionen, einige davon haben wir für euch gesammelt.

Der Anime-Streamingdienst Crunchyroll ist derzeit am wachsen. Die Inhalte von Wakanim sind nun verfügbar, Animax Plus folgt in nächster Zeit. Der Abo-Preis bleibt dabei unverändert.

In Japan ist – wieder einmal – eine Top-10-Liste zu Final Fantasy aufgetaucht. Bei Yahoo! haben 28.000 Fans bei einer entsprechenden Umfrage mitgemacht. An die erste Stelle setzen konnte sich dabei Final Fantasy VII.

Mit der Veröffentlichung von Gran Turismo 7 (PS4, PS5) hat Sony noch den Eröffnungsfilm sowie einen Vergleich mit der Realität gezeigt. Ebenfalls neu erhältlich sind Babylon’s Fall (PS4, PS5, PC) (Link) und ELEX II (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link). Mit Ghostwire: Tokyo – Prelude (PS4, PS5, PC) gibt es nun eine kostenlose Visual Novel, welche in Ghostwire: Tokyo einführt. Eine weitere Überraschung war die englische Veröffentlichung von Super Zangyura (PS4, Switch).

Neben dem langen Übersichtstrailer zu Kirby und das vergessene Land (Switch) könnt ihr zum Spiel ab sofort auch eine Demo ausprobieren. In Europa auf den 30. September datiert wurde The Legend of Heroes: Trails from Zero (PS4, Switch, PC). Zur Neuauflage Persona 4 Arena Ultimax (PS4, Switch, PC) gab es neben einem neuen Trailer auch die Ankündigung von Rollback Netcode. Weitere Veröffentlichungsdaten erreichten uns zu Pac-Man Museum+ (PS4, Switch, Xbox One, PC) (27. Mai 2022) und Sin Chronicle (Mobil) (23. März in Japan). Zu Slitterhead gab es ein längeres Entwicklerinterview vom neuen Bokeh Game Studio. Den ersten Teil findet ihr hier, den zweiten hier.

Ebenfalls unheimlich zeigen sich die Horror-Suspense-Visual-Novel Shinigami: Shibito Magire (PS4, Switch) sowie Apathy: Narugami Gakuen Nana Fushigi (Switch), wobei es sich ebenfalls um eine Visual Novel handelt. Mit dem PC-Datum und Switch-Gameplay war Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars (PS4, Switch, PC) im Gespräch. In etwa einem Monat erscheint zudem The House of the Dead: Remake (Switch). In Japan erfreut man sich derzeit an NieR-Inhalten für Octopath Traveler: Champions of the Continent (Mobil). Das letzte offizielle Video für heute ist ein kurioses Werbe-Video zu Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Zudem hat man in den Spieldaten ein ungenutztes Kolosseum entdeckt.

Im März ist einiges los, was Videospiele betrifft. Das zeigt sich natürlich in unseren Neuerscheinungen. Die Liste ist dabei nicht nur lang, sondern auch prominent besetzt.

In einer aktuellen Kolumne haben wir uns mit Babylon’s Fall (PS4, PS5, PC) befasst. Leider muss man dabei feststellen, dass die Veröffentlichung ein Desaster für Square Enix und PlatinumGames wurde. Es ist quasi ein Scheitern mit Ansage, obwohl eigentlich alles so vielversprechend begann.