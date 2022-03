Elden Ring: Verstecktes, unzugängliches Gebiet könnte auf kompetitiven DLC hinweisen

Ein verstecktes und bisher unzugängliches Kolosseum in Elden Ring könnte auf kommende kompetitive DLC-Inhalte hinweisen. Wie Lance McDonald herausgefunden hat und VGC berichtet, befindet sich im Spiel eine fertige Arena, die sich bestens dazu eignen würde, kompetitive Kämpfe auszutragen.

McDonald nutzte eine Mod, um die vorgesehenen Gebiete im Spiel zu verlassen und fand dabei diese Arena. Neben kompetitiven Inhalten wäre natürlich auch denkbar, dass man hier einen Boss bekämpft. Oder aber es sind einfach nur Inhalte, die es nicht ins Spiel geschafft haben und ungenutzt bleiben.

Bisher gibt es keine DLC-Ankündigung zu Elden Ring.

Elden Ring ist seit dem 25. Februar weltweit erhältlich und hat bereits einige Verkaufsrekorde eingespielt. In Japan war es der bisher am stärksten gestartete PS5-Titel und der stärkste Launch eines FromSoftware-Spiels. In Großbritannien stellte Elden Ring sogar Horizon Forbidden West in den Schatten.

Elden Ring ist natürlich auch in Deutschland ein Verkaufserfolg. Die neuen Rankings von Marktforscher GfK Entertainment weisen den FromSoftware-Kracher in drei Plattformrankings auf Platz 1 aus.

Das Video von McDonald:

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware