Top 10: Das sind die beliebtesten Final-Fantasy-Spiele in Japan

Japan hat seine beliebtesten Final-Fantasy-Spiele gewählt. Mal wieder. An der Wahl bei Yahoo! Japan haben allerdings 28.000 Fans teilgenommen, die Ergebnisse sind also durchaus repräsentativ.

Zur Wahl standen alle Hauptteile der Serie, auch die MMORPGs. Nicht mit dabei waren Spin-offs, dazu zählen Spiele wie Crisis Core: Final Fantasy VII, aber auch Final Fantasy X-2. Die Ergebnisse:

Final Fantasy VII Final Fantasy VI Final Fantasy X Final Fantasy V Final Fantasy IV Final Fantasy XIV Final Fantasy IX Final Fantasy VIII Final Fantasy XI Final Fantasy III

Der einzige Final-Fantasy-Titel der „Moderne“ – wenn wir das auf PS3 aufwärts eingrenzen möchten – ist Final Fantasy XIV. Weder Final Fantasy XIII noch Final Fantasy XV haben es in die Top 10 geschafft. Auch Final Fantasy XII nicht.

Übrigens: Im Dezember haben 50.000 Japaner bei einer Wahl der liebsten Konsolen-Spiele von TV Asashi teilgenommen. Hier standen natürlich alle Spiele zur Wahl, aber als erster Final-Fantasy-Titel ging auch hier FF VII über die Ziellinie, damals gefolgt von Final Fantasy X.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO