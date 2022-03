Elden Ring: Eine Seifenoper im GZSZ-Stil ist der offizielle Launchtrailer in Asien

Japanische und asiatische TV-Spots zu Videospielen sind bekannt dafür, gelegentlich einen besonderen Humor zu bieten. Wenn Publisher Live-Action-Videos veröffentlichen, kann man sich fast immer darauf verlassen, dass sie sehenswert sind.

Einen solchen Film veröffentlichte Bandai Namco Southeast Asia nun zu Elden Ring als Launchtrailer. Das Video beginnt als Seifenoper im GZSZ-Stil. Die Frau einer Familie zerbricht einen Ring, die Familie gerät in einen Streit darüber. Doch der verstoßene Sohn kehrt zurück. Sogar Sturmwind hat im Film einen Auftritt.

Elden Ring ist seit dem 25. Februar weltweit erhältlich und hat bereits einige Verkaufsrekorde eingespielt. In Japan war es der bisher am stärksten gestartete PS5-Titel und der stärkste Launch eines FromSoftware-Spiels. In Großbritannien stellte Elden Ring sogar Horizon Forbidden West in den Schatten.

Elden Ring ist natürlich auch in Deutschland ein Verkaufserfolg. Die neuen Rankings von Marktforscher GfK Entertainment weisen den FromSoftware-Kracher in drei Plattformrankings auf Platz 1 aus.

Der Werbespot:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware