Crunchyroll schluckt Wakanim-Inhalte sowie Animax Plus und der Preis bleibt der alte

Premium-NutzerInnen von Crunchyroll haben ab heute Zugang zu Katalogtiteln und Simulcast-Serien, die bisher bei Wakanim verfügbar waren. In den kommenden Monaten will man außerdem die Titel des deutschen Streamingdienstes Animax Plus integrieren.

Mit diesem Schritt wird das Versprechen an die Fans eingelöst, dass die Konsolidierung von Wakanim und Crunchyroll die bisher getrennten Dienste in einem einzigen Bezahlmodell zusammenführen würde, das bald auch ANIMAX Deutschland einschließen wird. Die Preise von Crunchyroll bleiben unverändert und bieten den Fans das ultimative Anime-Erlebnis mit Untertiteln, Synchronfassungen, Spielfilmen und Simulcast-Serien in über 200 Ländern und Regionen in mehr als 10 Sprachen.

Die Zusammenkunft hatte sich bereits angedeutet. Im August 2021 gab Sony den Kauf von Crunchyroll bekannt, das damit zu Sonys Funimation Group gehörte, zu dem wiederum Wakanim gehört.

„Jahrelang mussten Anime-Fans mehrere Abonnements bezahlen, um alle ihre Subs, Dubs und Simulcasts zu bekommen. Als wir letztes Jahr Wakanim und Crunchyroll zusammengeschlossen haben, war es unsere oberste Priorität, die Fans an die erste Stelle zu setzen. Deshalb musste sich das ändern. Der heutige Tag ist der erste Schritt zur Erfüllung dieses Versprechens und ich freue mich sehr, sagen zu können, dass die Fans schlussendlich gewinnen“, sagte Colin Decker, CEO von Crunchyroll.

Zusätzlich zur Konsolidierung der Streaming-Dienste wird die zu Sony gehörende Funimation Global Group, LLC nun als Crunchyroll, LLC firmieren und hat eine Umbenennung seiner weltweiten Firmenpräsenzen eingeleitet, um Crunchyroll als einzige, globale Marke für Anime zu festigen.

Crunchyroll ist als App auf über 15 Plattformen verfügbar, darunter auch Spielekonsolen, zuletzt kam hier die Nintendo Switch dazu. Ihr könnt zunächst ein kostenloses 14-tägiges Probe-Abo abschließen.

Ein Trailer:

Bildmaterial: Crunchyroll