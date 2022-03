The Legend of Heroes: Trails from Zero erscheint hierzulande am 30. September

NIS America hat bekannt gegeben, dass The Legend of Heroes: Trails from Zero am 30. September in Europa für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs (Steam, GOG, Epic Games Store) erscheint. Diese Meldung begleitet man mit einem Story-Trailer.

Im NISA Europe Online Store könnt ihr für PlayStation 4 und Nintendo Switch die Limited Edition vorbestellen. Zusätzlich gibt es die „normale“ physische Veröffentlichung, die Deluxe Edition. Es gibt englische Texte und japanische Sprachausgabe.

Als Lloyd Bannings der Spezialeinheit von Crossbell zugewiesen wird, müssen er und seine neuen Teamkollegen sich im Kampf gegen die Ungerechtigkeit in einer von Korruption geprägten Stadt beweisen.

Die beiden Titel der Crossbell-Duologie, Trails from Zero und Trails to Azure, werden in Zusammenarbeit mit der Geofront-Gruppe lokalisiert. Geofront ist eine Gruppe freiwilliger ÜbersetzungskünstlerInnen und für viele Fans ist es ein tolles Zeichen, dass NIS America für die Lokalisierung mit dieser Gruppe zusammenarbeitet.

Der neue Story-Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails from Zero, NIS America, Falcom