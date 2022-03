Babylon’s Fall lässt euch ab heute Koop-Action im PlatinumGames-Stil erleben

Heute veröffentlichen Square Enix und PlatinumGames den Live-Service-Koop-Titel Babylon’s Fall. Eine spielbare Demo ist bereits verfügbar, ihr könnt eure Spielstände übertragen und nahtlos weiterspielen.

Zum heutigen Launchtag gibt es zwar kaum Reviews, aber immerhin einen Launchtrailer. Über die erste Roadmap zu Season One haben wir bereits berichtet. Sie wird euch bis zum 31. Mai neue Inhalte bringen, darunter neue Spielmodi, eine neue Fraktion, neue Waffentypen, neue Story-Inhalte, neue Bosse, Rüstungen, Quests und mehr. Der erste Premium-Kampfpass wird in Season One für alle kostenlos sein.

Angekündigt wurde im Rahmen dessen außerdem eine Kollaboration mit NieR: Automata. NieR-Fans sollten das zeitlich begrenzte Event mit Kostümen, Gegnern und einem von NieR: Automata inspirierten Dungeon nicht verpassen.

Die Steelbook Edition könnt ihr euch exklusiv bei Amazon* sichern.

Der Launchtrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Babylon’s Fall, Square Enix, PlatinumGames