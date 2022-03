Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars erscheint für PCs am 11. Mai

Idea Factory International hat angekündigt, dass Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars am 11. Mai auch noch für PCs erscheint. Dann könnt ihr bei Steam zugreifen. Zunächst erscheint das Spiel jedoch noch für Nintendo Switch in Europa am 22. April. Die Switch-Veröffentlichung bewirbt man heute mit einem neuen Gameplay-Trailer. Zuvor war das Spiel bereits für PS4 erschienen.

Im European IFI Online Store wird auch bald eine Limited Edition für Nintendo Switch angeboten. Diese bietet neben dem Spiel mit Wendecover, der Box und einem Steel Case auch eine Wall Scroll, ein Artbook, den Soundtrack sowie eine Sammelkarte. Es wird aber auch eine Day One Edition geben, die ihr bereits bei Amazon vorbestellen* könnt.

Neue Inhalte

Für die Switch-Version fügt man einen neuen, extremen Schwierigkeitsgrad hinzu sowie einen „Mushy Mushy“-Modus. Dieser ist quasi das Gegenteil, denn hier teilt man gegen alle Gegner massiven Schaden aus. Acht bisherige DLC-Kostüme sind gleich enthalten, je eines pro Ninja, und Spielerinnen und Spieler dürfen sich auf neue Sub-Events freuen.

Wir haben Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars für PS4 schon getestet.

Bildmaterial: Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars, Idea Factory, Compile Heart / Tamsoft, Marvelous, Acquire