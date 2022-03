Octopath Traveler: Champions of the Continent bekommt Besuch von NieR-Charakteren

Erst vor einigen Tagen hatte Square Enix die Veröffentlichung im Westen von Octopath Traveler: Champions of the Continent für iOS- und Android-Geräte konkretisiert. Neben einem Trailer schränkte man den Launch auf den Sommer 2022 ein.

In Japan darf man bekannt schon lange spielen und dort freuen sich Fans jetzt auf eine neue Kollaboration mit NieR Automata. Auf dem japanischen Twitteraccount wurde angekündigt, dass es bald eine Zusammenarbeit der beiden Square-Enix-Marken geben wird.

Für den Zeitraum vom 1. März bis zum 17. März 2022 sollen die NieR-Automata-Charaktere 2B, 9S und A2 als Party-Mitglieder rekrutiert werden können. Laut den zugehörigen Trailern werden sogar die original japanischen Synchronsprecher Yui Ishikawa, Natsuki Hanae und Ayaka Suwa ihre alten Rollen übernehmen.

Eine geschlossene Beta der westlichen Umsetzung ist für den 22. März geplant. Ob die NieR-Inhalte auch in der westlichen Version auftauchen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht bekannt.

Die Trailer dazu:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Siliconera, Bildmaterial: Octopath Traveler: Champions of the Continent, Square Enix