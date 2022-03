Gran Turismo 7: Ein Video zeigt, wie nahe die Rennsimulation der Realität kommt

Nach der ausführlichen State of Play zu Gran Turismo 7 steht die Rennsimulation noch in dieser Woche an. Sony und Polyphony Digital zeigen uns im aktuellsten Trailer, wie nahe man damit der Realität kommt. Zu diesem Zweck seht ihr im Vergleichsvideo je eine Runde auf dem Kurs Big Willow. Welche Details fallen euch dabei auf?

Gran Turismo 5 erscheint am 4. März für PlayStation 4 und PlayStation 5. In der 25th Anniversary Edition gibt es beide Versionen.

Bildmaterial: Gran Turismo 7, Sony / Polyphony Digital