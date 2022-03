Ghostwire: Tokyo – Prelude ist eine kostenlose Visual Novel und ab sofort erhältlich

Bethesda und Tango Gameworks haben mit der Veröffentlichung der Visual Novel Ghostwire: Tokyo – Prelude überrascht. Ab sofort könnt ihr damit auf PlayStation 4 und PlayStation 5 schon mal in die Welt von Ghostwire: Tokyo eintauchen. Und dies erst noch kostenlos! Für PCs landet Prelude am 8. März bei Steam und im Epic Games Store.

Wie es der Titel schon vermuten lässt, erzählt Prelude die Vorgeschichte von Ghostwire: Tokyo. So führt uns der PlayStation Blog in die Geschichte ein:

Im Mittelpunkt der Geschichte von Prelude steht KK, ein kluger Detektiv, der mysteriöse Phänomene untersucht, die etwa sechs Monate vor den Ereignissen von Ghostwire: Tokyo spielen. Als KK und seine Kollegen die Spur eines vermissten Freundes verfolgen, geraten Sie in etwas hinein, das nur als wahrgewordener Horror bezeichnet werden kann…

Bei jedem Spieldurchgang soll man zudem neue Elemente der Geschichte erleben können. Natürlich erfährt man aber auch, wie es zu den katastrophalen, paranormalen Vorkommnissen gekommen ist.

Zahlreiche „Besucher“ machen euch das Leben schwer

In Ghostwire: Tokyo erkunden SpielerInnen die Straßen einer Stadt voller Geister und mysteriöser überirdischer Bedrohungen mit einem Arsenal an leistungsstarken Fähigkeiten. Nach einem verheerenden okkulten Ereignis sind 99 % der Stadtbewohner verschwunden. Nur ihr steht zwischen dem Untergang dieser großartigen Stadt und ihrer Erlösung.

Außerweltliche Besucher greifen euch an, offenbar angeführt von einem maskierten Mann namens Hannya. Ihr wehrt euch mit euren neuen, übernatürlichen Fähigkeiten. Es ist das Ethereal Weaving, das ätherische Weben. Die mächtige Kunst des aufeinander Abstimmens der Elemente mithilfe spiritueller Energie.

Ihr trefft auf verschiedene Gegner, auf die ihr eure Angriffsmuster abstimmen müsst. Flinke Geister, traditionelle „Teru Teru Bozu“-Wetterpuppen und gesichtslose Geister. Unschwer zu erkennen inspiriert von japanischer Folklore und Legenden. Bei Tango Gameworks zeichnet sich Shinji Mikami verantwortlich.

Ghostwire: Tokyo erscheint am 25. März 2022 für PlayStation 5 und PCs.

Der Launchtrailer zu Ghostwire: Tokyo – Prelude

Bildmaterial: Ghostwire: Tokyo, Bethesda, Tango Gameworks