Die meistverkauften Spiele im Juli: Ghost of Tsushima stößt Ellie vom Thron

Im Juni konnte The Last of Us: Part II erstmals nach drei Monaten Animal Crossing: New Horizons vom Thron der plattformübergreifenden deutschen Handelscharts verdrängen. Der Nintendo-Hit hatte zurvor die Monate März, April und Mai einsam dominiert. Das lang erwartete Sequel von Naughty Dog kann die Spitzenposition im Juli allerdings nicht verteidigen. Stattdessen springt mit Neueinsteiger Ghost of Tsushima ein anderer PS4-Exklusivtitel an die Spitze der Monatscharts.

Animal Crossing: New Horizons zeigt sich stabil und verteidigt Platz 2, während es für The Last of Us: Part II gleich auf Rang 4 heruntergeht. Platz 3 erfährt sich F1 2020. Den Platz 5 holt sich Neueinsteiger Paper Mario: The Origami King. Dahinter gibt es aufgrund der Neulinge nur Positionsverschiebungen, bis auf Platz 20. Dort kann sich Story of Seasons: Friends of Mineral Town gerade noch einen Platz in den Top-Charts des Monats sichern.

Im Gegensatz zu den wöchentlich ausgegebenen öffentlichen Chartsplatzierungen vermischt man in dieser Topliste alle PC- und Konsolenveröffentlichungen zu plattformübergreifenden Charts. Es ergibt sich also ein stimmigeres Gesamtbild, wenn auch ohne konkrete Zahlen. Außerdem basieren die Charts nur auf physischen Erhebungen und Hochrechnungen.

