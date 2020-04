Die deutsche Mannschaft aus Captain Tsubasa: Rise of New Champions präsentiert sich

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions veröffentlicht, der euch die „German Junior Youth“-Truppe vorstellt. Die Mannschaft ist besetzt mit Größen wie Hermann Kaltz, Franz Schester, Deuter Muller, Karl Heinz Schneider und Cornelius Heine!

Schon vor einigen Tagen hatte Bandai Namco erstmals den Avatarmodus „Episode NEW HERO“ zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions vorgestellt. Neben dem Story-Modus des Spiels, in dem ihr Tsubasa Ozora spielt, erwartet euch in diesem Modus euer ganz persönliches Abenteuer. Mit einem selbst erstellten Charakter tretet ihr für eine von drei Schulen an und seht euch schließlich auch der Mannschaft von Tsubasa Ozora gegenüber.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions soll noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Wir durften den Titel bereits anspielen. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion bereits vorbestellen*!

via Bandai Namco, Bildmaterial: Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Bandai Namco / Tamsoft