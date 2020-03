Erlebt im neuen Avatarmodus von Captain Tsubasa eure eigene Geschichte

Nach dem Story-Modus von Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, in dem ihr Tsubasa Ozora spielt, hat Bandai Namco nun noch einen weiteren Spielmodus vorgestellt. Im Avatarmodus „Episode NEW HERO“ erschafft ihr euren eigenen Charakter, mit dem ihr dann für eines von drei renommierten Schulteams antretet.

Furano-Mittelschule in Hokkaido – für das beste Teamwork in ganz Japan bekannt

in Hokkaido – für das beste Teamwork in ganz Japan bekannt Toho Academy in Tokio – eine hochangesehene Akademie in Japan

in Tokio – eine hochangesehene Akademie in Japan Musashi-Mittelschule – angeführt vom talentierten Jun Misugi

Erstellt euren Charakter nach euren optischen Wünschen und wählt ein Team aus, um im Verlauf der Heldenliga schließlich auch Tsubasa Ozoras Team von der Nankatsu-Mittelschule zu schlagen.

Nach dem nationalen Fußballturnier stehen die Spieler davor, ihre Schulteams zu verlassen, denn plötzlich ist von einem unerwarteten Turnier die Rede – die neue Heldenliga: Bei diesem Wettkampf sollen die besten Spieler ausgewählt werden, um Japans All-Star-Team zusammenzustellen, da das International Junior Youth Tournament abgesagt wurde.

Es soll neue Geschichten und unterschiedliche Enden geben. Ihr könnt Freundschaften zu Spielern aufbauen und so den Freundschaftsrang erhöhen. Steigt dieser auf ein bestimmtes Level, könnt ihr einzigartige Fähigkeiten und Spezial-Moves erhalten.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions soll noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Wir durften den Titel bereits anspielen. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion bereits vorbestellen*!

via Bandai Namco, Bildmaterial: Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Bandai Namco / Tamsoft