Captain Tsubasa: Rise of New Champions stellt Online-Modi im neuen Video vor

Bandai Namco hat heute einen neuen Trailer zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions veröffentlicht. Nachdem uns der Publisher zuletzt die deutsche Mannschaft als auch das US-amerikanische Team und das senegalesische Spieleraufgebot vorgestellt hat, durften wir zuletzt auch einen Blick auf die niederländische Mannschaft und… ehm, den Rest findet ihr hier.

Der neueste Trailer zeigt erstmals den Online-Modus ausführlicher. Im Story-Modus „New Hero“ können SpielerInnen einen eigenen Avatar erstellen, den sie nach Beenden der Geschichte exportieren und ihrem Dreamteam hinzufügen können. Mit dem Dreamteam treten SpielerInnen dann weltweit im Online-Modus gegen andere Teams in „Division Matches“ an. Natürlich mit dem Ziel, in der internationalen Rangliste zu klettern!

Abseits der Division Matches wird es auch einen traditionellen 1-vs-1- sowie 2-vs-2-Online-Modus geben, den SpielerInnen mit selbst zusammengestellten oder den Originalsteams bestreiten dürfen.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions soll am 28. August für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen. Wir durften den Titel bereits anspielen. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion bereits vorbestellen*!

Der neue Online-Modus von Captain Tsubasa

Bildmaterial: Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Bandai Namco / Tamsoft