Neuer Trailer zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions zeigt die französischen Junioren in Aktion

Sowohl die deutsche Mannschaft als auch das US-amerikanische Team durften wir neben dem senegalesischen Spieleraufgebot, der niederländischen Mannschaft und der französischen Équipe Tricolore bereits kennenlernen. Allerdings blieb uns Bandai Namco bei der Präsentation der französischen Kicker aus Captain Tsubasa: Rise of New Champions einen Trailer schuldig. Nun reichte der Publisher entsprechendes Bewegtbild nach, welches das Team um Kapitän El Cid Pierre noch einmal in Aktion zeigt.

Neben dem Kapitän werden die französischen Junioren vom herausragenden Verteidiger Jean-Laurent Pierre sowie dem cholerischen Louis Napoleon angeführt. Die Mannschaft will zeigen, was sie drauf hat, denn ursprünglich sollte das Turnier in ihrem Heimatland stattfinden…

Schon vor einiger Zeit hatte Bandai Namco erstmals den Avatarmodus „Episode NEW HERO“ zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions vorgestellt. Neben dem Story-Modus des Spiels, in dem ihr Tsubasa Ozora spielt, erwartet euch in diesem Modus euer ganz persönliches Abenteuer. Mit einem selbst erstellten Charakter tretet ihr für eine von drei Schulen an und seht euch schließlich auch der Mannschaft von Tsubasa Ozora gegenüber.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions soll noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Wir durften den Titel bereits anspielen. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion bereits vorbestellen*!

Sehr euch nachfolgend den Trailer zum französischen Team an:

via Bandai Namco, Bildmaterial: Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Bandai Namco / Tamsoft