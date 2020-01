Bandai Namco kündigt Captain Tsubasa: Rise of New Champions an

Bandai Namco hat heute Captain Tsubasa: Rise of New Champions angekündigt. Ein Franchise, das bei vielen von uns die Ohren klingeln lassen wird. Doch viel gab es dazu in den letzten Jahren nicht zu hören.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist ein neues Videospiel, basierend auf dem Franchise, und wird für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs erscheinen. Zur Ankündigung gibt es einen ersten Trailer und einige wenige Details.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions wird mit viel Action und wilden Torschüssen, welche das Franchise so berühmt gemacht haben, neuen Wind in das Fußball-Genre bringen. Das Spiel bietet mit seiner Anime-Grafik, dem zugänglichen Gameplay und den verschiedenen Game-Modi einiges, um Fußball-Fans auf und neben dem Platz bei Laune zu halten.

Entwickelt wird das Spiel übrigens von Tamsoft und die englische Pressemeldung verspricht neben japanischer Sprachausgabe auch englische, spanische und portugiesische Untertitel.

Der Ankündigungstrailer:

via Bandai Namco, Gematsu, Bildmaterial: Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Bandai Namco / Tamsoft