Captain Tsubasa: Rise of New Champions präsentiert das niederländische Team

Sowohl die deutsche Mannschaft, als auch das US-amerikanische Team durften wir neben dem senegalesischen Spieleraufgebot und der französischen Équipe Tricolore bereits kennenlernen. Nun präsentiert uns Bandai Namco das nächste Team aus Captain Tsubasa: Rise of New Champions – die niederländische Elf, um den selbstbewussten Kapitän Brian Kluivoort und den berechnenden Stürmer Jovan Lensenblink.

Zum weiteren Aufgebot zählen ferner Gert Kaiser, der als flinker Torschütze beschrieben wird; Ruud Coulisseman, welcher das Team aus dem Mittelfeld heraus unterstützt; Leon Dirk, der bei der Verteidigung von seiner bulligen Statur Gebrauch macht und Torhüter Hans Doleman, dessen imposante Physis selbst Dirk in den Schatten stellt.

Schon vor einiger Zeit hatte Bandai Namco erstmals den Avatarmodus „Episode NEW HERO“ zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions vorgestellt. Neben dem Story-Modus des Spiels, in dem ihr Tsubasa Ozora spielt, erwartet euch in diesem Modus euer ganz persönliches Abenteuer. Mit einem selbst erstellten Charakter tretet ihr für eine von drei Schulen an und seht euch schließlich auch der Mannschaft von Tsubasa Ozora gegenüber.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions soll noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Wir durften den Titel bereits anspielen. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion bereits vorbestellen*!

via Bandai Namco, Bildmaterial: Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Bandai Namco / Tamsoft