Das war … Kalenderwoche 19/2025

In den letzten Tagen beschäftigten wir uns mit erfolgreichen und weniger erfolgreichen Spielen und auch die Game Key Cards und KI bleiben aktuelle Themen. Außerdem gab es wie immer auch spannende Videos zu sehen, inklusive dem größten Schwergewicht überhaupt. Zum Schluss findet ihr dann noch zwei Reviews und ein Preview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Zum Großerfolg entwickelt hat sich Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC). Das rundenbasierte Rollenspiel aus Frankreich steht mittlerweile bei zwei Millionen Einheiten. Laut einem Medienbericht läuft es bei Zenless Zone Zero (PS5, PC, Mobil) hingegen nicht so rund, der Markt scheint gesättigt. Geradezu düster sieht es bei Too Kyo Games mit The Hundred Line: Last Defense Academy (Switch, PC) aus. Trotz guter Wertungen ist die Finanznot groß. In historische Gefilde begeben hat sich Shuhei Yoshida und analysiert, was bei PlayStation All-Stars Battle Royale schiefgegangen ist.

Unter Nintendo-Fans gibt es nicht viel Liebe für die Game Key Cards. Zur ganzen Thematik geäußert hat sich inzwischen auch Alex Hutchinson und das durchaus pointiert.

Ein weiteres Reizthema ist KI, das betrifft auch den Bereich der Videospiele. Laut Level-5-Chef Akihiro Hino entsteht bereits 80 bis 90 % des Codes durch KI. Wichtig sei jedoch, dass die Entwickler einen Sinn für Ästhetik hätten.

Nachdem wir den Termin kennen, gibt es nun auch noch einen neuen Trailer zu Grand Theft Auto VI (PS5, Xbox Series), welcher diverse Einblicke liefert. Aus Japan erreichte uns die Neuankündigung des Dungeon-RPGs The Quintessential Princesses: Fantasy, the Abyss, and the Magic Academy (PS4, PS5, Switch), welches durchaus Chancen auf eine Lokalisierung hat. Hierzulande am 17. Juli erscheint die Otome-Fortsetzung Bustafellows Season 2 (Switch, PC). Bereits Mitte Juni könnt ihr euch die Gex Trilogy (PS5, Switch, Xbox Series, PC) sichern, wahlweise sogar mit speziellen physischen Dreingaben. Ebenfalls diesen Sommer, konkret im August, erscheint Mafia: The Old Country (PS5, Xbox Series, PC) zum angenehmen Preis.

Kurz vor der Veröffentlichung steht bereits Onimusha 2: Samurai’s Destiny (PS4, Switch, Xbox One, PC), höchste Zeit also, die neuen Funktionen zu erläutern. Ebenso könnt ihr euch die Grundlagen der Mecha-Kämpfe aus Daemon X Machina: Titanic Scion (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) ansehen. Ohren auf heißt es bei Yakuza 0: Director’s Cut (Switch 2), denn es gibt die neuen englischen Stimmen zu hören. Weiter geht es auch mit diversen Videos zu Fantasy Life i: Die Zeitdiebin (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC). Frisch aus Japan ist der neue Trailer zu Natsume’s Book of Friends: Hazuki no Shirushi (Switch, PC), eine Veröffentlichung hierzulande ist unsicher.

In etwa zwei Monaten geht es als Ronin in Arashi Gaiden (Switch) auf pixelige Vergangenheitsbewältigungstour. Nur noch wenige Tage warten müsst ihr auf Tales of Seikyu (PC), dabei betreibt ihr Farming in einer Yokai-Welt. Die Demo zum Gothic 1 Remake (PS5, Xbox Series, PC) hat ein Update erhalten, welches Feedback von Spielern umsetzt. Schlussendlich könnt ihr euch noch ein Hintergrundvideo mit Naoki Hamaguchi zur kommenden Switch-2-Version von Final Fantasy VII Remake ansehen.

Nun sind wir auch schon bei den beiden neuen Reviews von JPGAMES angelangt. Die Fäuste geschwungen haben wir in Fatal Fury: City of the Wolves (PS4, PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), womit die Reihe endlich weitergeht. Die Kämpfe gestalten sich taktisch und deshalb nicht sehr einsteigerfreundlich. Besonders viel Spaß kann man im Versus-Modus haben. Auch die Zombies sind mit Days Gone Remastered (PS5) (zum Testbericht) zurück. Die Überarbeitung kann überzeugen, die Geschichte ist gut erzählt und die offene Spielwelt bietet viel zu entdecken. Allerdings gibt es beim Gameplay ein paar Schwächen.

Zudem hatten wir die Gelegenheit, uns ganze 30 Stunden lang in Death Stranding 2: On the Beach (PS5) zu vertiefen. Unser Erlebnis war dabei spannend, verstörend, witzig, dramatisch, emotional und abenteuerlich. Lest bei Gelegenheit unser Preview!