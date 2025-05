Großes Update zur Demo von Gothic 1 Remake basierend auf Fan-Feedback veröffentlicht

Das Remake von Gothic 1 macht mit einem umfangreichen Update der PC-Demo einen großen Schritt nach vorn. Seit der Veröffentlichung des sogenannten Nyras-Prologs im Februar haben sich mehr als 15.000 Spielerinnen und Spieler aktiv mit der Demo auseinandergesetzt und ihre Eindrücke mit den Machern geteilt.

Auch auf Social Media, in den Steam-Foren und auf dem offiziellen Discord-Server wurde intensiv diskutiert, berichtet Entwickler Alkimia Interactive. Die nun veröffentlichte aktualisierte Version der Steam-Demo berücksichtigt zahlreiche Rückmeldungen aus der Community.

Besonders das Spielgefühl wurde an zentralen Stellen angepasst, ohne den Geist und das ursprüngliche Feeling des Klassikers zu verlieren. So jedenfalls die Absicht. Eine der auffälligsten Änderungen betrifft die Animationsgeschwindigkeit, die spürbar erhöht wurde, um flüssigere Interaktionen mit der Spielwelt zu ermöglichen.

Die neue Version der Demo ist ab sofort spielbar. Wer einen tieferen Einblick in die Entwicklungsarbeit erhalten möchte, kann sich außerdem ein neues „Making of“-Special ansehen, in der Alkimia Interactive erklärt, welche Verbesserungen in die überarbeitete Demo eingeflossen sind und welche davon es voraussichtlich auch in die finale Version des Spiels schaffen werden.

Gothic 1 Remake, das auch für PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen soll, bleibt weiterhin ohne genaues Erscheinungsdatum, dabei könnt ihr das Spiel unter anderem bei Amazon* schon eine ganze Weile vorbestellen. Danach könnt ihr euren Hunger nach Gothic mit einem neuen Kochbuch* stillen.

„Making of“-Special zur Demo:

Bildmaterial: Gothic Remake, THQ Nordic, Alkimia Interactive