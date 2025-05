MAGES enthüllt neues „The Quintessential Princesses“-Abenteuer für Konsolen

MAGES. hat mit The Quintessential Princesses: Fantasy, the Abyss, and the Magic Academy ein neues Dungeon-RPG angekündigt, das auf der beliebten Manga- und Anime-Reihe The Quintessential Quintuplets basiert. Der Titel erscheint am 18. September in Japan für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

In einer Welt, in der Magie und Wissenschaft koexistieren, schlüpfen Fans in die Rolle von Futaro Uesugi, einem mittellosen Schüler an einer Magieakademie. Eines Tages erhält er das Angebot für einen lukrativen Nebenjob als Privatlehrer, ohne zu ahnen, dass seine fünf neuen Schülerinnen seine eigenen Klassenkameradinnen sind.

Die Töchter einer wohlhabenden Adelsfamilie, die dem Königshaus dient, haben jedoch ein großes Problem: Sie stehen kurz davor, von der Schule zu fliegen und hassen das Lernen. Futaro muss sich nicht nur mit ihrem Widerwillen gegenüber dem Unterricht auseinandersetzen, sondern kommt auch einem Geheimnis der fünf jungen Frauen auf die Spur.

Ob der neueste Teil der „The Quintessential Quintuplets“ auch lokalisiert wird, ist noch unklar. Die Chancen dafür stehen allerdings wohl besser denn je. Vor etwa einem Jahr begann Spike Chunsoft damit, Videospiele zu „The Quintessential Quintuplets“ auch im Westen zu veröffentlichen. Einige Spiele sind seitdem schon erschienen. Auf die letzten Spiele, Gotopazu Story und Gotopazu Story 2nd, trifft dies aber noch nicht zu.

Die ersten Szenen aus dem Spiel:

via Gematsu, Bildmaterial: The Quintessential Princesses: Fantasy the Abyss and the Magic Academy, MAGES