Was das neue Fantasy Life mit Final Fantasy zu tun hat, erfahren wir im neuesten Trailer

Fantasy Life i: Die Zeitdiebin erscheint am 21. Mai 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs via Steam. Neben einer offen erkundbaren Welt, in der ihr gegen Monster antretet und Geheimnisse lüftet, habt ihr die Auswahl zwischen 14 verschiedenen „Lives“ – also Berufen.

Zahlreiche dieser Berufe hat Level-5 schon mit Videos vorgestellt, heute geht es weiter. Ihr seht unten das Gameplay-Video „My Kawaii Life Routine“ – das Video zeigt das Leben von Tacy und wie sie es sich vorstellt. Sie ist von Beruf Künstlerin und der Schwerpunkt liegt hier auf der Dekoration. Im neuen „Fantasy Life“ könnt ihr so leben, wie es euch gefällt!

Das zweite Video zeigt uns ausführlich den Schreiner. Auf Spanisch übrigens, was kein Zufall ist. Level-5 zeigt mit den vielen Gameplay-Videos auch, wie umfangreich Fantasy Life i: Die Zeitdiebin lokalisiert wurde. Deutsches Gameplay war übrigens schon an der Reihe. Ein weiteres Video zeigt euch den Schneider.

Das vierte Video geht dann noch einmal in eine neue Richtung. Wir lernen den Schmied kennen, aber auf musikalische Art und Weise. Das Gameplay-Video ist unterlegt mit einem Vocal-Song aus der Komponistenfeder von Nobuo Uematsu, der lange Jahre die „Final Fantasy“-Soundtracks erschaffen hat. Der Text ist von Level-5-CEO Akihiro Hino persönlich.

Nach seiner Zeit bei Square Enix ist Nobuo Uematsu schon seit langer Zeit sozusagen Freelancer. Oft steuert er noch einzelne Stücke zu „Final Fantasy“-Spielen bei. Manchmal auch zu anderen Games. Sein letzter „vollständiger“ Gaming-Soundtrack war jener zu Fantasian Neo Dimension von „Final Fantasy“-Papa Hironobu Sakaguchi.

Im Westen erscheint das Slow-Life-RPG Fantasy Life i: Die Zeitdiebin leider ausschließlich digital. Eine Handelsversion erscheint jedoch in Japan für PlayStation 5 und Nintendo Switch, wobei diese auch deutsche Texte unterstützt und problemlos zum Beispiel bei Play-Asia* importiert werden kann.

Life Spotlight: My Kawaii Life Routine

Carpenter Life Trial Gameplay

Tailor Life Trial

Behold, the Master Smith

Bildmaterial: Fantasy Life i: Die Zeitdiebin, Level-5, Level-5 Osaka