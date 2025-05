Pakt der Yokai: Videospiel-Adaption für Switch und PCs präsentiert sich im neuen Trailer

Bushiroad Games und Entwickler Toydium haben einen neuen Trailer zu Natsume’s Book of Friends: Hazuki no Shirushi veröffentlicht. Das Adventure wird am 5. Juni 2025 in Japan für Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen. Eine Lokalisierung für den Westen wurde bislang nicht angekündigt.

Das Spiel basiert auf dem beliebten Manga von Yuki Midorikawa, der im Westen über Viz Media sowie in Deutschland unter dem Titel Pakt der Yokai bei Egmont veröffentlicht wurde. Die dazugehörige Anime-Adaption ist hierzulande unter anderem bei Crunchyroll verfügbar.

In Hazuki no Shirushi übernehmen Fans die Rolle von Takashi Natsume und verbringen einen Sommer in der atmosphärischen Welt der Vorlage. Dabei können sie frei durch eine malerische Stadt wandern, Zeit mit Charakteren wie Nishimura, Kitamoto und Tanuma verbringen, Touko im Haushalt zur Hand gehen oder den Yokai des „Dog’s Circle“ mit Ratschlägen zur Seite stehen. Auch schulische Verpflichtungen gehören zur Urlaubserfahrung.

Die Kulissen wurden vom Studio Ishigaki Production gestaltet, das auch für die Hintergrundkunst der Anime-Serie verantwortlich war. Neben bekannten Orten aus der Serie erwarten SpielerInnen neue Schauplätze, die exklusiv im Spiel entdeckt werden können. Die Erzählung verknüpft Themen wie Familie, Freundschaft und die Begegnungen mit Yokai zu einer originellen Geschichte, in der SpielerInnen selbst entscheiden, mit wem sie ihre begrenzte Zeit während der Sommerferien verbringen möchten.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Natsume’s Book of Friends: Hazuki no Shirushi, Bushiroad, Ishigaki Production, Toydium