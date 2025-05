Trotz 85er-Metascore und populärer Hilfe sieht es für The Hundred Line weiterhin düster aus

Trotz positiver Kritik und einer Empfehlung in prominenter Lage läuft es noch nicht für The Hundred Line: Last Defense Academy von Entwickler Too Kyo Games. Das Studio bleibt weiterhin in finanziell angespannter Lage, wie Kazutaka Kodaka in einem Bluesky-Thread kommunizierte.

Kodaka hatte schon vor der Veröffentlichung mehrfach deutlich gemacht, dass die Zukunft des Studios von The Hundred Line abhängen könnte. Die Entwicklung des Titels begann vor mehr als sieben Jahren unter schwierigen Umständen, wie Kodaka in einem Interview verriet. Nach dem Bruch mit einem ursprünglichen Publisher finanzierte Too Kyo Games das Projekt durch eigene Mittel und einen Kredit.

„Wir haben es mit allen finanziellen Mitteln und Darlehen unseres Unternehmens erstellt, da es das erste eigene geistige Eigentum von Too Kyo Games ist“, sagte Kodaka später einmal. Wenn es sich nicht verkaufe, sei man bereit für den Konkurs. Nun ist das Spiel ziemlich gut geworden und hat sich kürzlich sogar eine öffentliche Empfehlung von Creative Director Guillaume Broche (Clair Obscur) verdient. Doch geholfen hat das bisher offenbar nur wenig.

Mehr Plattformen und mehr Lokalisierungen würden The Hundred Line wohl helfen, raten angesichts der Lage einige Fans. Das RPG wurde nur für Switch und PCs veröffentlicht und bietet nur englische Texte. „Wenn ich meine Schulden vorzeitig zurückzahlen und genügend Betriebsmittel für das Unternehmen sichern kann, würde ich gerne sofort loslegen. Aber im Moment stehen wir noch kurz vor dem Aus„, so Kodaka.

Er beziehe sich dabei auf die Unterstützung weiterer Sprachen, wie Kodaka dann noch konkretisierte. Für Portierungen gäbe es auch weiterhin keine Pläne, die Chancen seien sehr gering. Da hilft also nur: mehr KäuferInnen auf Switch und Steam finden. Eine spielbare Demo ist verfügbar. Unseren Test, in dem wir The Hundred Line zum „GOTY“-Anwärter gekürt haben, lest ihr hier.

Bildmaterial: The Hundred Line: Last Defense Academy, XSEED Games, Aniplex, Too Kyo Games, Media.Vision