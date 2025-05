Mafia: The Old Country hat einen Termin, aber über den Preis wird mehr gesprochen

2K hat einen neuen Trailer zu Mafia: The Old Country veröffentlicht und den vierten Teil der Mafia-Serie dabei auf den 8. August 2025 datiert. Mehr gesprochen wird allerdings über den Preis – denn der ist überraschend niedrig.

Während sich Videospielfans aktuell mit einem Preispunkt um die 80 US-Dollar anfreunden müssen, den Nintendo und auch Xbox vorlegen, bringt ausgerechnet Mega-Publisher 2K das neue Mafia in der Standardversion für 49,99 US-Dollar an den Start. Eine Deluxe Edition mit einigen digitalen Zusatzinhalten gibt es für 59,99 US-Dollar.

„Wir glauben, dass es ein großes Publikum für fesselnde Geschichten gibt, die keinen enormen Zeitaufwand erfordern“, sagte David Ismailer, Präsident von 2K, in einer Pressemeldung. „Wir freuen uns, ein Spiel wie Mafia: The Old Country in unserem Portfolio anbieten zu können und eine lineare, ausgefeilte Erzählung zu liefern, die eine gute Ergänzung zu den anderen, persistentereren Spielen darstellt, die unsere Spieler ebenfalls lieben und regelmäßig spielen.“

Der Preis des Spiels und Umfang des Spiels steht also im Gegensatz zu den Live-Service-Erfahrungen, die nicht nur mehr Zeit, sondern unterm Strich viele Fans auch mehr Geld kosten. Seht unten den heute veröffentlichten, neuen Gameplay-Trailer.

Der neue Gameplay-Trailer:

via VGC, Bildmaterial: Mafia: The Old Country, 2K, Hangar 13