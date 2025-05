„Lustig, dass Nintendo damit durchkommt“ – weiterer Entwickler kritisiert Game Key Cards

Alles gesagt zu den Game Key Cards für Nintendo Switch 2? Noch lange nicht! Wir haben extra ein Artikel-Archiv angelegt. Mit Alex Hutchinson hat jetzt ein weiterer Entwickler seine Gedanken zu den kontroversen Game Key Cards kundgetan.

Alex Hutchinson ist bekannt für seine Arbeiten an Far Cry 4 oder Assassin’s Creed 3 und hat in dieser Woche Revenge of the Savage Planet veröffentlicht. In einem Interview mit Video Gamer äußerte er sich wie zuletzt Stephen Kick von den Nightdive Studios kritisch.

„Ich hasse es. Ich finde es irgendwie lame. Ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, dass es uns etwas nimmt … dass wir etwas verlieren, was das Geschäft so besonders gemacht hat. In der Schule Game-Boy-Kassetten zu tauschen oder, für die heutige Generation, DS-Spiele“, erinnert er sich.

Ironischerweise funktioniert gerade das mit den Game Key Cards, während „traditionelle“ Downloadcodes ein Tauschen nicht ermöglichen. Hutchinson will wohl zum Ausdruck bringen, dass er in dem System eine Abkehr vom traditionellen physischen Vertrieb sieht, wie er ihn selbst aus seiner Schulzeit kennt. Und da liegt er sicherlich richtig.

Er legt noch nach: „Es ist lustig, dass Nintendo damit durchkommt. Das zeigt nur, wie stark Nostalgie in unserer Branche ist, dass Microsoft und Nintendo ganz unterschiedlich angegangen werden, speziell in Europa. Es ist so: ‚Oh, Nintendo macht das, na gut, dann sagen wir lieber nichts dazu.'“

Game Key Cards führt Nintendo mit der Switch 2 ein. Diese neuen proprietären Cartridges sind zwar im Einzelhandel erhältlich, enthalten aber keine Spieldaten mehr, sondern nur eine „Schlüssel“ zum Download. Nahezu alle Third-Party-Publisher setzen bisher auf diesen Vertrieb.

via VGC, Bildmaterial: Nintendo