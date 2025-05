Neuer Trailer zu Onimusha 2: Samurai’s Destiny stellt euch die Neuerungen des Remasters vor

Onimusha 2: Samurai’s Destiny dürfte alles bieten, was Fans von einem solchen Remaster erwarten, urteilten wir schon in unserer Vorschau auf das Spiel. Welche neuen Elemente euch erwarten, stellt Capcom uns in einem speziellen Trailer noch einmal konkret und kurz vor dem Launch vor.

So ist der „Einfache Modus“ von Anfang an verfügbar und für alle Fans, die einfach nur die Geschichte genießen wollen. Der neue „Höllisch-Modus“ richtet sich hingegen an die genau andere Zielgruppe, die eine besondere Herausforderung sucht.

Minispiele sind von Anfang an spielbar und es gibt besondere neue Outfits für die Charaktere. Nicht zuletzt winkt eine Spezial-Galerie aus über 100 unveröffentlichten Illustrationen und der Soundtrack. Darüber hinaus bringt die Neuauflage natürlich auch verbesserte Grafik und moderne „Quality of Life“-Features.

Onimusha 2: Samurai’s Destiny kehrt am 23. Mai 2025 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs zurück. In Europa gibt es nur eine digitale Veröffentlichung. In Japan und Asien gibt es eine Multi-Language-Handelsversion (mit deutschen Texten) für Nintendo Switch und PS4, die ihr bei Play-Asia* importieren könnt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Onimusha 2: Samurai’s Destiny, Capcom