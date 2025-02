Das war … Kalenderwoche 5/2025

Das potentiell nächste Tales-Remaster, ein Patch sowie Änderungen bei Sony waren einige der Themen der Woche. Zudem hatte Compile Heart eine Ankündigung in petto. Nach den restlichen Videos der Woche haben wir schließlich noch zwei Reviews und die Februar-Neuerscheinungen für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bandai Namco hat ein neues Trademark zu Tales of the Abyss registriert. Bekanntlich läuft beim Publisher derzeit das Tales of Series Remastered Project, es könnte sich hier also um den nächsten Kandidaten handeln.

Fantasian Neo Dimension (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC), das neue Sakaguchi-RPG, hat ein Update erhalten. Man hat dabei an der Steuerung geschraubt sowie neue Optionen für das New Game Plus hinzugefügt.

Bei Sony gab es einen Wechsel in der Führung. Hideaki Nishino übernimmt als alleiniger Präsident und CEO, während Hermen Hulst den Posten abgibt und in anderer Funktion im Konzern bleibt. Für Aufsehen sorgte auch, dass Sony den 60-fps-Mod zu Bloodborne nach Jahren entfernen ließ.

Neu enthüllt hat Compile Heart den Third-Person-Shooter Scar-Lead Salvation (PS4, PS5, PC). Für den Westen ist derzeit jedoch nur die PC-Version geplant. Zuvor hatte man den Titel neben einem weiteren Projekt angeteasert.

Bereits im März erhält Rise of the Ronin eine PC-Portierung, womit die PS5-Exklusivität abläuft. Um die unterhaltsamen Inhalte kümmerte sich unterdessen Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Von den Gameplay-Überarbeitungen konntet ihr euch aus Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch, PC) überzeugen. Wie der zentrale Koop-Modus in Split Fiction (PS5, Xbox Series, PC) funktioniert, seht ihr hier. Mit der letzten PR-Offensive zeigte sich Kingdom Come: Deliverance II (PS5, Xbox Series, PC) kurz vor der Veröffentlichung.

Einen prominenten Gastauftritt stellte Yooka-Replaylee (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) ins Zentrum. Nach der erfolgreichen Demo legte The First Berserker: Khazan (PS5, Xbox Series, PC) mit weiteren Einblicken nach, noch mehr Action findet ihr in Yasha: Legends of the Demon Blade (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC). Mittlerweile datiert ist JDM: Japanese Drift Master (PC), welches lizenzierte Fahrzeuge bietet. Bei Kickstarter erfolgreich gesammelt hat ILA: A Frosty Glide (PC). Nächste Woche steht bereits die Konsolen-Veröffentlichung von Momodora: Moonlit Farewell an.

Ebenfalls bereits in wenigen Tagen könnt ihr das Koop-Horror-Spiel Underward (PC) erwerben. Bei GOG sind ab sofort Dino Crisis und Dino Crisis 2 verfügbar, womit die Titel für aktuelle Rechner optimiert sind. Noch mehr Nostalgie gibt es mit Die Sims und Die Sims 2. Bei Nintendo Switch Online ist inzwischen auch der Klassiker Ridge Racer 64 verfügbar. Der Netflix-Anime Devil May Cry wurde datiert und mit einem Trailer vorgestellt.

Damit sind wir schon bei den beiden neuen Reviews von JPGAMES angelangt. In Symphonia (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) ist die Musik ein wesentlicher Bestandteil. Der empfehlenswerte Plattformer bietet jedoch auch ein visuelles Erlebnis. Dungeons besuchen und ein Restaurant führen steht bei Cuisineer (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) auf der Tagesordnung. Der Gameplay-Loop fühlt sich allerdings schnell repetitiv an.

Neuer Monat, neue Spiele! Was im neuen Monat so ansteht, lest ihr in unseren Neuerscheinungen im Februar 2025 nach. Schwergewichte wie Monster Hunter und Like a Dragon dürften zu den Highlights gehören.