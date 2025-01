Mit Nissan, Mazda und Subaru: Der Japanese Drift Master rast bald durch Guntama

JDM: Japanese Drift Master hat einen konkreten Veröffentlichungstermin. Das Simcade-Rennspiel erscheint am 26. März 2025 für PCs via Steam, GOG und im Epic Games Store.

Nach mehreren Jahren Entwicklung möchte das Spiel kurvenreiche Bergstraßen, malerische Landstraßen und städtische Autobahnen auf den Bildschirm bringen und SpielerInnen in eine offene, fiktive japanische Präfektur namens Guntama versetzen. Die Spielwelt erstreckt sich über 250 km Hauptstraßen und kombiniert berühmte Touristenattraktionen mit bekannten Treffpunkten der japanischen Autoszene.

Entwickelt wurde das Spiel von Gaming Factory, einem polnischen Studio. Dazu passt also: Die Geschichte von JDM: Japanese Drift Master dreht sich um Touma, einen polnischen Fahrer, der sich in der japanischen Street-Racing-Szene einen Namen machen will. Mit der Unterstützung seiner japanischen Freunde tritt er gegen mächtige Rivalen an. Die Handlung wird nicht nur durch In-Game-Events erzählt, sondern auch durch ein eigenes Manga, das sich nach und nach freischaltet.

Lizenzierte, japanische Marken

Das Spiel bietet lizenzierte Fahrzeuge von Nissan, Mazda und Subaru, mit weiteren Ankündigungen in der Zukunft. SpielerInnen können ihre Autos sowohl mechanisch als auch optisch anpassen – von ECU-Upgrades bis hin zu extravaganten Bōsōzoku-Auspuffanlagen. Ein intuitives, aber tiefgehendes Tuning-System ermöglicht es, Fahrzeuge genau nach den eigenen Vorlieben abzustimmen, sei es für Grip-Rennen, Drift-Wettkämpfe oder als Allrounder.

Die Entwickler versprechen eine Fahrphysik, die eine Balance zwischen Realismus und Fahrspaß bietet. Jedes Auto soll sich einzigartig anfühlen, mit spürbarem Gewicht und realistischer Bremsdynamik. Zudem arbeitet das Team an einer umfassenden Unterstützung für Lenkräder und Sim-Driving-Hardware, während sich auch Controller- und Tastaturspieler auf ein präzises Steuerungserlebnis freuen können.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: JDM: Japanese Drift Master, Gaming Factory