Die Neuerscheinungen im Februar 2025

Februar! Da ist der erste Monat des Jahres schon wieder Geschichte. In den Februar starten wir mit Kingdom Come: Deliverance II, das sicherlich auch den ein oder anderen JPGAMES-Lesenden interessieren wird.

Darüber hinaus dürfte Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii eines der japanischen Highlights in diesem Monat werden. Auch Trails through Daybreak II hat gute Chancen. Oder werden es für euch eher Geheimtipps wie OMEGA 6? Lasst es uns wissen.

Unsere Auswahl:

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II, NIS America, Falcom