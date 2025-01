Kingdom Come: Deliverance II liefert humorvolle Einblicke und eine ernstgemeinte Roadmap

Kurz vor der Veröffentlichung von Kingdom Come: Deliverance II am 4. Februar 2025 haben Warhorse Studios und Plaion einen neuen CGI-Trailer mit dem Titel „Live A Life Medieval“ veröffentlicht. Darüber hinaus gibt es Details zur Post-Launch-Roadmap.

Der vom Animationsstudio Platige erstellte Trailer gibt einen humorvollen Einblick in Heinrichs raue Abenteuer im mittelalterlichen Böhmen. Musikalisch untermalt wird das Video von einer mittelalterlichen Coverversion des Songs „20th Century Boy“, umgewandelt in „15th Century Boy“. Der Trailer zeigt Heinrich in einer Welt voller Gefahren, in der er trinkend und prügelnd seinen Weg durch den Alltag bahnt – ganz nach dem Motto, dass jeder Tag sein letzter sein könnte.

Zusätzlich haben Warhorse Studios und Plaion die Post-Launch-Roadmap für Kingdom Come: Deliverance II enthüllt. Im Laufe des Jahres wird es mehrere kostenlose und kostenpflichtige Erweiterungen geben. Im Frühling erhalten SpielerInnen unter anderem die Möglichkeit, Heinrichs Aussehen mithilfe eines Barbier-Features zu verändern, sich in Pferderennen zu beweisen und den Hardcore-Modus für eine größere Herausforderung zu nutzen.

Im Sommer folgt das erste kostenpflichtige Story-Addon „Begegnungen mit dem Tod“, in dem Heinrich einem rätselhaften Künstler mit dunkler Vergangenheit zur Seite steht. Der Herbst bringt mit „Das Erbe der Schmiede“ eine Erweiterung, in der Heinrich sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt und die Schmiedekunst erlernt. Im Winter schließlich führt „Mysteria Ecclesia“ in das Kloster Sedletz, wo Heinrich sich verdeckt einschleusen muss, um Intrigen aufzudecken.

Zusätzlich wird es regelmäßige kostenlose Updates zur Verbesserung der Spielerfahrung geben. Wer sich das gesamte Erlebnis sichern will, kann zur Gold Edition* greifen, die neben dem Hauptspiel auch den Erweiterungspass mit allen drei kostenpflichtigen Story-Addons enthält.

Der neue Trailer:

Trailer zur Roadmap:

Bildmaterial: Kingdom Come: Deliverance II, Deep Silver, Warhorse Studios