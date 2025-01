The First Berserker: Khazan feiert Demo-Erfolge und belohnt euch mit einem speziellen Video

Die spielbare Demo von The First Berserker: Khazan erfreut sich großer Beliebtheit, wie Publisher Nexon stolz mitteilt. Nur eine Woche nach ihrer Veröffentlichung am 16. Januar 2025 habe sie es auf Platz 1 der meistgespielten Demos auf Steam geschafft und erhalte zahlreiche positive Bewertungen.

Die Demo ist für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam verfügbar und bleibt auch nach der Veröffentlichung des vollständigen Spiels am 27. März 2025 spielbar. SpielerInnen, welche die Demo abschließen, bekommen am Ende ein spezielles Video zu sehen, das einen Eindruck von den intensiven Kämpfen und den Inhalten der Vollversion vermittelt.

Das Video wurde nun auch offiziell auf YouTube veröffentlicht, um den Erfolg der Demo zu feiern. Gleichzeitig gab Publisher Nexon bekannt, dass Vorbesteller der digitalen Deluxe Edition bereits drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung spielen können. Zusätzlich erhalten sie exklusive Rüstungs- und Waffensets, ein digitales Artbook sowie den vollständigen Soundtrack. Eine Standardversion erscheint für PS5* und Xbox Series* auch im Handel.

The First Berserker: Khazan wurde erstmals bei den The Game Awards 2024 mit einem eindrucksvollen Cinematic-Trailer vorgestellt, der in Zusammenarbeit mit den Russo Brothers entstand. Das Action-RPG spielt in der Welt von Dungeon Fighter Online und erzählt die Geschichte von Khazan, der nach seinem vermeintlichen Tod zurückkehrt, um die Wahrheit über seinen Fall ans Licht zu bringen und Rache zu üben.

Trotz seiner fordernden Kämpfe betonen die Entwickler, dass das Spiel nicht als klassisches Soulslike konzipiert wurde. Stattdessen soll es eine moderne 3D-Adaption der Essenz von Dungeon Fighter Online sein.

Der Trailer:

Bildmaterial: The First Berserker: Khazan, Nexon, Neople