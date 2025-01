PS5-Exklusivität ade: Open-World-Action-RPG aus dem Hause Team Ninja erscheint für Steam

Rise of the Ronin, das Open-World-Action-RPG von Koei Tecmo und Team Ninja, erscheint am 11. März 2025 für PCs via Steam. Zuvor war das Spiel exklusiv für PlayStation 5 erhältlich.

Die PC-Version wird zahlreiche technische Verbesserungen bieten, darunter Unterstützung für 8K-Auflösung, 120 FPS, Raytracing und ultraweite Monitore. Die PC-Version bietet exklusive Features, darunter DirectX 12 Ultimate, NVIDIA DLSS, AMD Fidelity FX Super Resolution und Intel XeSS. Zudem gibt es anpassbare Maus- und Tastatursteuerung sowie eine überarbeitete Benutzeroberfläche mit Maus-Unterstützung.

Das Spiel versetzt SpielerInnen ins Jahr 1863, in eine Zeit großer Umbrüche in Japan. Nach drei Jahrhunderten der Herrschaft des Tokugawa-Shogunats gerät das Land in politische Unruhen, als westliche Schiffe an Japans Küsten auftauchen. Inmitten dieses Chaos schlüpfen SpielerInnen in die Rolle eines Ronin, eines herrenlosen Kriegers, der sein eigenes Schicksal bestimmen muss.

Dabei stehen sie vor schwerwiegenden Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte und die verschiedenen möglichen Enden beeinflussen. Historische Persönlichkeiten wie Ryoma Sakamoto, ein Anführer der Anti-Shogunats-Bewegung, spielen ebenfalls eine Rolle – die SpielerInnen können sie entweder beschützen oder eliminieren.

Im Kampf stehen eine Vielzahl an Waffen zur Verfügung, darunter Katana, Speere, Odachi sowie Schusswaffen wie Gewehre und Bögen. SpielerInnen können ihre Waffen individuell anpassen und ihre Kampfstile an verschiedene Gegner anpassen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Rise of the Ronin, Sony Interactive Entertainment, Koei Tecmo, Team Ninja