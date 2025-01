Das soll euch umhauen: Neues Gameplay-Video zum neuen Koop-Game der Genre-Könige

Hazelight Studios hat einen neuen Trailer zu Split Fiction veröffentlicht, dem kommenden Koop-Action-Plattformer, der am 6. März 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheint. Der Titel wird von Koop-Fans mit Spannung erwartet, handelt es sich doch um das neue Spiel der „It Takes Two“-Macher.

Im neuesten Video gibt Josef Fares, Gründer von Hazelight, einen Einblick in einige der einzigartigen Koop-Mechaniken, mit denen man auch diesmal wieder begeistern will. Der Trailer zeigt unter anderem die sogenannten Nebenstränge – optionale Einzelabenteuer, die in den Hauptstory-Levels versteckt sind und zusätzliche Herausforderungen bieten.

Dabei werden verschiedene Gameplay-Elemente kombiniert: In einem Abschnitt surfen die beiden Hauptfiguren Mio und Zoe auf Sandfischen, während sie sich in einem anderen Level mit Snowboards über ein futuristisches Schlachtfeld bewegen.

Unterschiedlich – aber gemeinsam

In Split Fiction treffen die Sci-Fi-Autorin Mio und die Fantasy-Schriftstellerin Zoe aufeinander. Obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten, müssen sie kooperativ gesteuert zusammenarbeiten, um aus den von ihnen erschaffenen Welten zu entkommen. Die beiden Heldinnen springen zwischen Sci-Fi- und Fantasy-Umgebungen hin und her und entwickeln dabei neue Fähigkeiten, während ihre unerwartete Freundschaft wächst.

Erstmals vorgestellt wurde Split Fiction während der The Game Awards 2024. Hazelight, das Team hinter dem preisgekrönten Koop-Titel It Takes Two, will mit diesem neuen Spiel erneut Genre-Grenzen verschieben. Josef Fares sagte bereits damals: „Bei Hazelight entwickeln wir seit 10 Jahren Koop-Spiele und mit jedem Spiel sprengen wir die Erwartungen der SpielerInnen an Action-Adventure-Koop-Spiele. Ich bin so stolz auf das, was wir mit Split Fiction erschaffen haben. Lasst mich euch sagen, Leute, das wird euch umhauen.“

Ein besonderes Feature ist auch diesmal der Freunde-Pass, der es ermöglicht, eine weitere Person kostenlos einzuladen, um gemeinsam zu spielen. Dank Crossplay können Fans auf PlayStation, Xbox und PC plattformübergreifend zusammenarbeiten. Split Fiction erscheint am 6. März 2025 und wird über Steam, den Epic Games Store und die EA App erhältlich sein. Die Handelsversion für PlayStation könnt ihr bei Amazon* bereits vorbestellen!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Split Fiction, Electronic Arts, Hazelight Studios